×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tiroteo
Tiroteo

Al menos cuatro personas mueren tras un tiroteo en una secundaria en Misisipi

El incidente tuvo lugar el viernes en la noche, a las afueras de las instalaciones universitarias, según el alcalde de la ciudad de Leland

    Expandir imagen
    Al menos cuatro personas mueren tras un tiroteo en una secundaria en Misisipi
    Cuatro de las personas heridas en el tiroteo están en condición crítica y fueron transportados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una celebración deportiva en una escuela secundaria de Misisipi (Estados Unidos), según informaron medios locales.

    El incidente tuvo lugar el viernes en la noche, a las afueras de las instalaciones universitarias, según indicó el alcalde de la ciudad de Leland.

    Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron transportados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi. Las autoridades informaron que la investigación sobre el incidente continúa abierta y aún no han revelado la identidad de las víctimas.

    300 en el 2025

    Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 