Soldados estadounidenses llegan a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego

Los soldados estadounidenses establecerán un "centro de coordinación" que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza. ( FUENTE EXTERNA )

Soldados estadounidenses han comenzado a llegar a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo del presidente de EE. UU., Donald Trump, firmado por Israel y Hamás el jueves.

Según adelantó la cadena estadounidense ABC News, 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar a territorio israelí desde EE. UU. y desde otros países de Oriente Medio para establecer un "centro de coordinación" que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza.

Los dos oficiales estadounidenses consultados por la cadena aseguran que ningún soldado estadounidense entrará en la Franja de Gaza.

Hasta Israel se ha trasladado también el almirante Brad Cooper, encargado en el Comando Central de EE.UU. de supervisar sus tropas en Oriente Medio, que llegó al país el viernes.

Centro de coordinación

El "centro de coordinación" que lo soldados estadounidenses van a establecer en Israel es un "primer paso" en la ejecución del acuerdo alcanzado entre el país hebreo y Hamás, que implicará una "extensiva coordinación humanitaria, logística y de asistencia en seguridad", explicaron los oficiales a ABC.

Por ello, los soldados estadounidenses trasladados a la zona están especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería, y trabajarán junto a representantes de otros países, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.