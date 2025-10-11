×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Trump
Trump

Trump asegura tener los fondos federales para pagar a tropas durante el cierre de gobierno

El mandatario no explicó de dónde provendrán los fondos ni mecanismo utilizará para proceder con los pagos

    Expandir imagen
    Trump asegura tener los fondos federales para pagar a tropas durante el cierre de gobierno
    La próxima semana más de 1,3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses deberían recibir su paga, sin embargo, ahora está amenazada por el cierre del Gobierno federal. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que ha identificado fondos federales para pagar a las tropas durante el cierre del gobierno, que hoy cumple su undécimo día.

    En una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario indicó que le pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, distribuir dicho dinero entre los militares y acusó a los demócratas de estar manteniendo al país "como rehén".

    Sin embargo, el mandatario no explicó de dónde provendrán los fondos ni mecanismo utilizará para proceder con los pagos.

    RELACIONADAS

    Pese a que el principal escollo de las negociaciones, que ha protagonizado los reproches entre ambos partidos, ha sido el de los subsidios del programa sanitario "Obamacare", que expiran este año, en los últimos días un asunto le ha robado el protagonismo: las nóminas de los militares.

    La próxima semana más de 1,3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses deberían recibir su paga, sin embargo, ahora está amenazada por el cierre del Gobierno federal.

    No lo recibirán a tiempo

    Si no llegan a un acuerdo antes del miércoles, los militares no recibirán su salarios a tiempo por primera vez en la historia.

    La legisladora demócrata de Ohio Emilia Sykes y la republicana de Virginia Jen Kiggans presentaron en la Cámara de Representantes dos iniciativas legislativas distintas con el objetivo de garantizar el pago a las tropas, pero ninguna fue siquiera debatida antes de que se cerrara la sesión por el fin de semana largo.

    • Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una tercera semana en esta situación, en la que está sumida el país desde el 1 de octubre.

    Este lunes es festivo en el país, por lo que el Senado no volverá a reunirse hasta el martes 14, cuando se votara de nuevo la propuesta republicana una octava vez. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 