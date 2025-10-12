Donald Trump viaja a Medio Oriente para participar en una cumbre en Egipto con el objetivo de "poner fin a la guerra en Gaza". El encuentro destaca por la ausencia de los actores del conflicto, Israel y Hamás, y la presencia, en cambio, de los países mediadores.

En France 24 hablamos con Erick Fajardo, analista internacional, acerca de la cumbre que busca oficializar el "plan de paz" del presidente estadounidense.