Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur de la Casa Blanca después de llegar en el Marine One a Washington, DC, EE. UU., el 14 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/STEFANI REYNOLDS / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.

"No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.

En ese sentido, el mandatario reconoció que "mucha gente", como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición.

"Habrá que ver. No he comentado nada al respecto", añadió.

No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una "recompensa" para Hamás.

Declaración firmada

La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.

Del mismo modo, Trump reconoció que no puede garantizar que la paz en Gaza vaya a mantenerse después de su presidencia, pero saldrá "a luchar" para que se mantenga "con quien haga falta".