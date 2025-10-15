×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Trump bromea que tras ataques a botes cerca de Venezuela "ya nadie quiere entrar al agua"

El mandatario agregó que "puede que tengan un hermoso barco y más les vale deshacerse de él porque están muy nerviosos"

    Expandir imagen
    Trump bromea que tras ataques a botes cerca de Venezuela ya nadie quiere entrar al agua
    El presidente estadounidense, Donald Trump, escucha al director del FBI, Patel, durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este miércoles sobre las acciones militares del Ejército de su país en el Caribe sur cerca de Venezuela, durante un recuento de los logros de su Administración.

    "De hecho, ya nadie quiere ir a pescar. Nadie quiere hacer nada cerca del agua", dijo Trump durante una cena con aliados y donantes en la Casa Blanca, en referencia a los al menos cinco ataques que ha realizado la Armada de EE. UU. contra embarcaciones que vinculó al narcotráfico proveniente de Venezuela.

    El mandatario agregó que "puede que tengan un hermoso barco y más les vale deshacerse de él porque están muy nerviosos", al bromear sobre el control que dice el Comando Sur ha logrado sobre el área y al asegurar que el tráfico de drogas por el océano ha mermado considerablemente.

    Los comentarios del mandatario causaron risas de los empresarios y ejecutivos que asistieron a la Casa Blanca para celebrar la construcción de un salón de baile de doscientos millones de dólares a base de donaciones.

    RELACIONADAS

    Autorización de la CIA

    Las bromas del mandatario llegan pocas horas después de que confirmara que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos de forma encubierta en Venezuela y asegurar que estudia la opción de llevar los operativos antinarcóticos a suelo venezolano.

    El presidente republicano calificó de "ridículo" el cuestionamiento sobre si habría autorizado a la CIA el asesinato del líder venezolano, Nicolás Maduro.

    Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha documentado la destrucción de cinco embarcaciones supuestamente provenientes de Venezuela con ilícitos en camino hacia Estados Unidos.

    Trump ha sido cuestionado por senadores demócratas por el uso de la fuerza militar para destruir los barcos sin autorización legislativa y el jefe de Estado de EE. UU. ha respondió diciendo que en treinta años de actuar de forma "políticamente correcta" la Guardia Costera no ha logrado detener al narcotráfico.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 