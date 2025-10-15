×
Ataques a Venezuela
Ataques a Venezuela

Trump dice que analiza llevar a cabo ataques en territorio venezolano

Declaraciones de Donald Trump sugieren posibles operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela

    Trump dice que analiza llevar a cabo ataques en territorio venezolano
    El presidente estadounidense, Donald Trump, escucha al director del FBI, Patel, durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de octubre de 2025. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

    "Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control", respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

