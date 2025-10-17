El Consejo de Seguridad de la ONU extiende las sanciones contra grupos armados en Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este viernes por unanimidad el régimen de sanciones contra grupos armados en Haití, que incluye la congelación de activos, prohibiciones de viaje y un embargo de armas, con el objetivo de acabar con la violencia de las pandillas en el país caribeño.

Los quince miembros del consejo apoyaron la resolución, que sigue a la aprobación el pasado 30 de septiembre de la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés) a una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, en inglés), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.

La representante estadounidense Jennifer Locetta señaló hoy que las sanciones son "indispensables para promover la seguridad en Haití y en la región" y que el embargo buscan impedir que armas y munición lleguen a actores no estatales o grupos armados en Haití.

Locetta destacó que su país ha incluido en su lista negra a Dimitri Herard, acusado de participar en el complot para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moise en julio de 2021, y a Kempes Sanon, acusado de alimentar la violencia y el caos en el país caribeño y de liderar la banda Bel-Air.

Por su parte, el representante adjunto panameño, Ricardo Moscoso, señaló que las sanciones son "cruciales" para "interrumpir el combustible que alimenta la violencia en el país".

"Panamá confía que esta renovación nos acerque a una meta compartida, un Haití libre de armas, más seguro y en paz", dijo.

Mientras, el representante de Sierra Leona, miembro no permanente del Consejo para el período 2024-2025, apuntó que el organismo quiere "usar todas las herramientas" para "acabar con la violencia de las pandillas y restaurar la seguridad", destacando el embargo de armas, "un pilar esencial" en esa estrategia.

"El flujo sin control de armas exacerba la crisis de seguridad y contribuye a los abusos de los derechos humanos", señaló el representante del país africano, Michael Imran Kanu.

Crisis humanitaria

La nación insular está sumida en una compleja crisis humanitaria, impulsada principalmente por la violencia desenfrenada de bandas criminales armadas, en un contexto de graves desastres y crisis económica, según la ONU.

La Fuerza de Eliminación de Pandillas ya está en acción en Haití, analizando los modos operativos de gestión de la transición y la continuidad operativa, informó el pasado miércoles la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que ha llegado a su fin en el país caribeño en el que se produjeron más de 4,000 homicidios en el primer semestre del año en medio de una delicada crisis.

La nueva fuerza continúa colaborando estrechamente con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAd´H), en particular a través de recientes operaciones logísticas en la región de Artibonite, añadió la información.

El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución de Estados Unidos para el despliegue en el país caribeño de la GSF que sustituye a la MSS, desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia sin lograr resultados destacados.

La GSF, que tiene el respaldo del Gobierno haitiano, pretende contar con hasta un máximo de 5,500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses.

A mediados del pasado mes de agosto, EE. UU. anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a la detención de Jimmy Cherizier, el principal líder pandillero de Haití, también conocido como "Barbecue".

