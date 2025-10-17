Trump conmuta la sentencia del excongresista George Santos por fraude electrónico
Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que firmó la conmutación de la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado.
Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que Santos había sido "terriblemente maltratado" en prisión y firmó la conmutación, liberándolo de inmediato.
El mandatario describió a Santos como alguien que suele ser "un poco pícaro" pero que hay muchos "pícaros" en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.
Se declaró culpable
Santos, fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión, tras admitir que engañó a donantes y usó identidades de familiares para financiar su campaña al Congreso.
El político republicano es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
Trump fundamentó su decisión asegurando que Santos ha sido sometido a un injustificado "aislamiento" durante largos periodos según informes a los que dice tener acceso.