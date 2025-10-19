×
Al menos tres heridos en un tiroteo en residencia de un campus universitario en Oklahoma

La Policía no ha notificado arrestos por el momento

    Un tiroteo en la madrugada dejó múltiples heridos en la Universidad Estatal de Oklahoma, de acuerdo con las autoridades del campus. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos tres personas, incluido un estudiante, resultaron heridas en un tiroteo en una residencia ubicada en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU, en inglés), sin que la Policía haya notificado arrestos por el momento.

    El tiroteo tuvo lugar a las 3:40 hora local (8:40 GMT) en el dormitorio residencial Carreker East de la universidad, informó en un comunicado el Departamento de Policía de OSU.

    Al menos tres personas, incluido un estudiante, fueron heridas durante el incidente, señaló por su parte un portavoz de la universidad al medio ABC News, sin proporcionar más detalles sobre su condición.

    Hecho aislado

    La Policía agregó que se trató de un hecho aislado y que el sospechoso "ya no se encuentra en el campus".

    Además, facilitó un número de contacto para quienes posean información que ayude a localizar al agresor, en el marco de una investigación que está en marcha.

    Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

    • En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante. 
