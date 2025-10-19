×
Trump nombra como enviado especial para Irak a un conocido empresario del cannabis

Savaya es propietario de la cadena de dispensarios Leaf and Bud en Detroit

    Trump nombra a Mark Savaya como eviado especial a Irak. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el nombramiento de Mark Savaya como enviado especial para Irak, un empresario del sector del cannabis conocido por ser un firme seguidor del mandatario.

    • "Me complace anunciar que Mark Savaya será el Enviado Especial a la República de Irak. Su profundo conocimiento de la relación entre Irak y Estados Unidos, así como sus conexiones en la región, contribuirán a promover los intereses del pueblo estadounidense", declaró Trump en su plataforma Truth Social.

    "Mark fue una figura clave en mi campaña en Míchigan, donde él, junto con otros, ayudó a lograr una votación récord entre los musulmanes estadounidenses. ¡Felicitaciones, Mark!", añadió el presidente.

    Propietario de dispensarios

    Savaya es propietario de la cadena de dispensarios Leaf and Bud en Detroit (Míchigan) y ha ganado notoriedad por organizar eventos temáticos a favor del líder republicano, como la llamada "Red Party".

    El empresario lanzó una intensa campaña publicitaria para promocionar su empresa, con grandes vallas a favor del cannabis en todo Detroit, lo que provocó peticiones al ayuntamiento para limitar ese tipo de anuncios.

    TEMAS -

