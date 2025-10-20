Declaran culpable a exguardia de cárcel de Nueva York por muerte de reo tras paliza grupal

El complejo cárcel de Rikers en Nueva York, con el horizonte de Manhattan en el fondo. ( FUENTE EXTERNA )

Un jurado declaró este lunes culpable a un exguardia de una prisión de Nueva York por su involucramiento en la muerte de un reo afroamericano que fue golpeado brutalmente por un grupo de funcionarios del penal mientras tenía sus manos atadas a la espalda, en diciembre de 2024.

Un total de 10 guardias agredieron a Robert L. Brooks, de 43 años, según un impactante video de cuatro cámaras corporales divulgado por la Fiscalía General del estado, que causó gran consternación y reclamos de justicia, incluyendo de la gobernadora, Kathy Hochul, quien exigió arrestos y acusaciones.

Tres de los guardias enfrentaron juntos un juicio tras ser acusados de asesinato en segundo grado y homicidio en primer grado, pero hoy el jurado sólo declaró culpable a uno, David Kingsley, quien aparece en el video sujetando por el cuello a la víctima y levantándola durante la paliza, de acuerdo con el New York Times.

La decisión del jurado sorprendió a la familia de Brooks, mientras que los familiares de los dos exonerados, los exguardias Mathew Galliher y Nicholas Kieffer, no pudieron evitar las lágrimas.

Kingsley enfrenta un mínimo de 25 años en prisión o cadena perpetua.

Otros seis acusados se declararon previamente culpables, y un séptimo enfrentará juicio en enero.

Brooks murió el 10 de diciembre de 2024 por compresión del cuello y múltiples lesiones por impacto contundente, de acuerdo con la autopsia, que consideró su muerte como homicidio.

Empleados suspendidos

El hombre fue golpeado por los guardias mientras tenía las manos esposadas en la espalda en una camilla de la enfermería del Centro Correccional Marcy, en el norte del estado, a donde fue trasladado desde otro penal, y murió al día siguiente de la paliza.

El video, sin sonido, muestra cómo los guardias golpeaban y pateaban a Brooks mientras otros oficiales observaban sin hacer nada, además de dos enfermeras, que vieron lo que ocurría.

Un total de 17 empleados del penal fueron suspendidos sin sueldo, incluidos las enfermeras, y uno renunció.

Los oficiales de seguridad de la prisión trataron de desactivar sus cámaras pero no sabían que los dispositivos todavía estaban funcionando de modo "pasivo", capturando video pero no audio, destaca el Times.

El sistema penitenciario de Nueva York, con sus 42 cárceles que albergan a más de 30,000 personas, ha sido durante mucho tiempo blanco de denuncias de abusos contra reclusos, señala además el diario.