Alcalde de PR honra al ingeniero Francisco Ramírez al designar con su nombre la Casa Dominicana

Resaltando su trayectoria profesional, humana y comunitaria, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, develó el domingo una tarja con la que designó oficialmente la Casa Dominicana con el nombre del ingeniero Francisco "Pachín" Ramírez, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo de Puerto Rico y a la comunidad dominicana en la isla.

Durante el concurrido acto, Romero destacó los más de 60 años de trabajo y liderazgo de Ramírez, a quien definió como "un hombre ejemplar, empresario exitoso y dominicano de corazón que ha abierto camino para su gente".

"Para mí, como alcalde, es un honor reconocer el liderazgo de Francisco ´Pachín´ Ramírez, un hombre que ha construido un inmenso legado. La ciudad de San Juan tiene el privilegio de homenajearlo en vida, poniéndole su nombre a esta estructura, que desde hoy se llama Casa Dominicana Ingeniero Francisco Pachín Ramírez", expresó Romero.

El ejecutivo municipal recordó que Ramírez participó activamente en la remodelación de la Casa Dominicana, un espacio que representa los sueños de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.

"Desde 2016, esta Casa Dominicana ha sido un punto de encuentro abierto a todas las comunidades inmigrantes, un espacio cultural y social. Pachín fue su primer presidente de Junta y continúa en esa posición porque esta, sin duda, es su casa", añadió el alcalde.

Durante la ceremonia, Romero entregó a Ramírez una artesanía con la fachada de la Casa Dominicana. Visiblemente emocionado, el homenajeado agradeció el gesto entre los aplausos de los presentes.

"Estoy sumamente agradecido del alcalde Miguel Romero por esta hermosa y significativa distinción. La valoro profundamente. Gracias a mi esposa, a mis hijos y a todos ustedes por acompañarme en esta nuestra Casa Dominicana, la casa de todos", manifestó Ramírez.

El ingeniero recordó que llegó a Puerto Rico hace 63 años, donde trabajó con esfuerzo "como tantos migrantes dominicanos", contribuyendo al desarrollo de la isla y cumpliendo sus sueños personales y profesionales.

La presidenta del Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico, Mery Dacosta, elogió la trayectoria de Ramírez, destacando su espíritu solidario y su papel como ejemplo tanto para la comunidad dominicana como para la puertorriqueña.

El acto contó con la presencia de presidentes de diversas organizaciones dominicanas en Puerto Rico, líderes de otras nacionalidades inmigrantes, los vicecónsules Ana Mejía y Hansel Pérez en representación del cónsul dominicano Arsenio Borges Rodríguez, la diputada de ultramar Adelys Olivares, el director del INDEX-PR, Melchor Matos, y otras autoridades dominicanas y puertorriqueñas.

Trayectoria de Francisco "Pachín" Ramírez

El ingeniero Ramírez llegó por primera vez a Puerto Rico en 1963, enviado a conocer el programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio del gobierno de Luis Muñoz Marín, con el propósito de replicarlo en República Dominicana.

En 1965 se estableció nuevamente en la isla, donde desarrolló una amplia carrera en el sector de la construcción, fundando empresas y ejecutando proyectos en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Kuwait, Santa Cruz, Saint Thomas y Cuba.

Como líder comunitario, ha impulsado programas de radio y televisión de contenido social y fundado instituciones como la Alianza Dominicana y la Asociación de Periodistas Dominicanos en Puerto Rico, entre otras organizaciones que aún siguen activas.

Ramírez también es reconocido por su labor filantrópica: forma parte de la Asociación de Ostomizados de Puerto Rico, que distribuye gratuitamente equipos y medicinas, y del Comité Pro Pacientes Inmigrantes con Cáncer, que apoya a quienes no cuentan con recursos para enfrentar la enfermedad.

Actualmente, preside la Junta de Directores de la Casa Dominicana y es miembro de la Junta del Comedor de la Kennedy, institución que ofrece alimentos gratuitos a niños y ancianos necesitados.