×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump acusa a Gustavo Petro
Donald Trump acusa a Gustavo Petro

Trump dice que Petro es un "matón" y un "mal tipo" que fabrica "muchas drogas"

El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico

    Expandir imagen
    Trump dice que Petro es un matón y un mal tipo que fabrica muchas drogas
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izquierda), y su homólogo estadounidense, Donald Trump (derecha), quienes han protagonizado un cruce de declaraciones por temas relacionados con el narcotráfico. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", días después de imputarle ser un "líder del narcotráfico".

    "Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas", declaró Trump a los reporteros en el Despacho Oval. "Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal".

    El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un "líder del narcotráfico".

    "Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país", añadió Trump.

    RELACIONADAS

    Colombia una trampa mortal

    El republicano aseguró que lo que Petro le "ha hecho a su país es una trampa mortal".

    • Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE. UU. ha declarado contra el narcotráfico.

    La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar caribe han provocado el rechazo de gobiernos como el colombiano y el venezolana, elevando aún más las tensiones con Trump.

    Este miércoles, el Pentágono anunció un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, esta vez en aguas del Pacífico frente a Colombia.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 