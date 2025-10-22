Gobierno de Trump envía más de cien agentes migratorios a base en Bahía de San Francisco

Agentes del ICE caminan por una calle de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Más de cien agentes federales fueron enviados a la Base de la Guardia Costera Alameda, en la Bahía de San Francisco, lo que supone una escalada del Gobierno del presidente Donald Trump en su ofensiva migratoria en California.

Entre los agentes enviados habrían miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que estarían llegando desde este jueves a dicha base, según dijo este miércoles una fuente familiarizada con la operación al San Francisco Chronicle.

El envío ocurre tras las amenazas del mandatario republicano de enviar a la Guardia Nacional de California a la ciudad de San Francisco.

La semana pasada Trump sugirió en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la próxima ciudad a la que podría arribar las fuerzas federales y la Guardia Nacional sería San Francisco.

En ese sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló este martes que demandará nuevamente a la Casa Blanca si intenta desplegar las tropas.

Guardia Nacional en California

El mandatario ya desplegó a 4,000 elementos de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles en junio pasado sin la anuencia del gobernador, en un hecho que no pasaba hacía 60 años en EE. UU..

California demandó y aunque tuvo algunos reveses terminó ganando en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que declaró ilegal la federalización de los soldados, aunque dejó que Trump mantuviera el control sobre 300 destinados a cuidar los edificios federales.

San Francisco sería el nuevo objetivo de Trump por reforzar la presencia militar en ciudades gobernadas por demócratas.

La Casa Blanca mantiene un pulso con Portland (Oregón) y Chicago (Illinois) para también enviar soldados, incluso de otros estados.