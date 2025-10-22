Trump asegura que EE. UU. suspendió todos los pagos a Colombia
Las tensiones entre EE.UU. y Colombia se intensifican tras el anuncio de suspensión de pagos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que se destruyera una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano.
"A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.
- El mandatario se refirió al presidente colombiano, Gustavo Petro, como "un matón, un tipo muy malo", asegurando que su país produce grandes cantidades de droga, que "pasan por México y más vale que lo vigilen", agregó.
Trump aseguró que "tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal".
Tensiones entre ambos países
Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensioness entre Bogotá y Washington por la guerra que EE. UU. ha declarado contra el narcotráfico.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas han provocado el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con la Administración Trump.
Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.