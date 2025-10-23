Líderes políticos de Nueva York piden a Trump que "saque sus manos" de la ciudad

CIUDAD DE NUEVA YORK - 2 DE OCTUBRE DE 2016: Una mujer con un perro con correa cruza la 3ra Avenida con la palabra ESCUELA pintada en el asfalto. ( SHUTTERSTOCK )

Líderes políticos, encabezados por la presidenta del Concejo municipal de Nueva York, Adrienne Adams, y religiosos de diversas creencias enviaron este jueves un contundente mensaje al presidente Donald Trump para que mantenga sus manos "fuera de la ciudad", que "no quiere ni necesita una ocupación federal o militar", como ocurre en otras urbes del país.

"Estamos unidos hoy aquí para exigir a Donald Trump que mantenga sus manos fuera de la ciudad de Nueva York, y para que no interfiera con nuestros vecinos, nuestros hijos y nuestras comunidades", dijo Adams en una rueda de prensa, y destacó que "su administración ha demostrado la voluntad de ignorar la democracia y enviar fuerzas militares contra su propio pueblo".

La advertencia ocurre luego de que el pasado martes unos 40 agentes de inmigración y otras agencias federales se presentaran enmascarados en la ciudad y arrestaran en plena calle a nueve personas en la zona comercial de Canals Street, cerca del popular Barrio Chino y el SoHo, atestada siempre de vendedores ambulantes.

La redada sembró el pánico entre los vendedores, que intentaron correr para evitar ser detenidos, así como protestas en la ciudad.

Adams, presidenta del Concejo por el Partido Demócrata, insistió en que los agentes de inmigración han violado repetidamente derechos constitucionales, "haciendo desaparecer ilegalmente a miembros de nuestras comunidades y separando familias".

"Esto solo debilita nuestras comunidades locales y nuestra economía al perturbar nuestros vecindarios y sus corredores de pequeñas empresas, todo por política. No necesitamos más perturbaciones como esta", afirmó.

También advirtió de que no permitirán el envío de militares de la Guardia Nacional, como ya ha ocurrido en California, Illinois y Oregon, donde ha habido enfrentamientos con los residentes que se oponen a su política antiinmigrante.

"Si a Trump realmente le importara la seguridad pública no estaría recortando los fondos para las víctimas de delitos, la educación, la vivienda asequible, el apoyo a la clase trabajadora en nuestra ciudad y nuestro país", dijo la presidenta del Concejo municipal neoyorquino.

Para ella, la verdadera seguridad pública consiste "en invertir en las comunidades, ampliar el acceso a la atención médica y garantizar que las personas tengan buenos empleos y viviendas estables".

Por su parte, la concejala Shahana Hanif, hija de inmigrantes, señaló que es "vergonzoso" lo ocurrido en Canals Street.

"No nos silenciarán. No cederemos y no permitiremos este tipo de extralimitación que solo ha generado caos y miedo", afirmó, mientras que otros miembros de la legislatura municipal también se solidarizaron con la comunidad inmigrante y catalogaron como "maniobra política" la redada de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El reverendo Charles O. Galbreath, de la centenaria Alliance Tabernacle, subrayó que su iglesia atiende principalmente a poblaciones inmigrantes, quienes ven cada día "miedo, ansiedad e incertidumbre", lo cual, agregó, "es inaceptable y no puede continuar".

"La administración Trump tiene que quitar sus manos de la ciudad de Nueva York", apostilló.

¿Qué medidas se han tomado ante la redada de ICE?

Por otro lado, la Street Vendor Project, que agrupa a vendedores ambulantes, señaló que los afectados el martes con la redada son de África Occidental y culpó a la ciudad por no otorgar hace décadas nuevas licencias que les permitan trabajar sin ser acusados de violar la ley o quedar expuestos a ser arrestados por la policía local o el ICE.

La redada tuvo lugar a menos de dos semanas de que la votación a la Alcaldía de la ciudad el próximo 4 de noviembre y en las que el candidato demócrata, Zohran Madami, aventaja en las encuestas a su principal rival, el independiente Andrew Cuomo.