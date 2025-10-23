Nicolás Maduro acusa a EE. UU. de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre su país, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe que Washington defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de sacarlo del poder.

"Somos amenazados de palabras diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil", manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ante esta situación, el mandatario afirmó que Venezuela permanece con "nervios de acero", con "calma y cordura y máxima fusión popular-militar-policial" para seguir defendiendo la soberanía y la independencia del país.

Más temprano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela anunció el comienzo de unos ejercicios en varios estados del país para la defensa de sus costas ante la que denunció como "la amenaza" de Estados Unidos, en referencia a la movilización en el Caribe.

Los ejercicios militares se llevan a cabo en las regiones costeras de La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Zulia, así como en la insular Nueva Esparta, ubicada en el sureste del Caribe, según imágenes transmitidas por VTV.

Ataques en el Pacífico

La Administración del gobernante estadounidense, Donald Trump, ha ampliado esta semana sus operaciones militares contra el narcotráfico con al menos dos ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, que supuestamente transportaban drogas.

Esos ataques se suman a la destrucción de varias lanchas que presuntamente transportaban drogas en el Caribe, cerca de Venezuela.

Asimismo, Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano.

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este jueves que cualquier operación encubierta en el país por parte de la CIA fracasará.

Estados Unidos tiene en este momento 10,000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.