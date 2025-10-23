×
tensiones Colombia Estados Unidos
tensiones Colombia Estados Unidos

La Casa Blanca dice que no ve señales de desescalada por parte del "desquiciado" Petro

¿Cómo afecta la situación actual a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

    Expandir imagen
    La Casa Blanca dice que no ve señales de desescalada por parte del desquiciado Petro
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)

    La Casa Blanca dijo este jueves que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del "desquiciado" presidente Gustavo Petro, al que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusa de ser "un líder del narcotráfico".

    ¿Qué declaraciones hizo la Casa Blanca sobre Gustavo Petro?

    Preguntada sobre qué pasos podría tomar el Gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral, la portavoz de la Administración de Donald Trump, Karoline Leavitt, respondió: "No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento".

    Leer más
