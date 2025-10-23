Trump convoca una mesa redonda sobre carteles de la droga y tráfico de migrantes

Un camión lleno de migrantes traficados en la frontera de EE. UU. y México. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este jueves en una mesa redonda en la Casa Blanca junto a altos funcionarios de su Administración para evaluar los avances de su estrategia contra los carteles de la droga y las redes de tráfico de personas, informó este miércoles la cadena Fox News.

Según la agenda oficial de la Casa Blanca, el acto está programado en el Comedor de Estado y figura con la anotación de que "el presidente hará un anuncio" durante el encuentro.

¿Qué se discutirá en la mesa redonda?

De acuerdo con Fox News, el evento servirá para "discutir los éxitos de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional", que Trump estableció el 20 de enero, en su primer día en el cargo, para "acabar con las amenazas de los carteles criminales en Estados Unidos".

La orden firmada por Trump instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a establecer dichos grupos de trabajo en cada estado del país para desmantelar los carteles y las redes de tráfico de personas.

"Los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional son un logro histórico que resalta lo que el gobierno federal puede lograr con un líder como el presidente Trump, que está dispuesto a reducir la burocracia, aumentar la coordinación y priorizar la seguridad del pueblo estadounidense", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, al mismo medio.

¿Qué medidas se han tomado contra el narcotráfico?

El evento se produce mientras la Administración de Trump amplía sus operaciones militares contra el narcotráfico con al menos dos ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, que supuestamente transportaban drogas, tras los varios ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de Venezuela.