Gobierno venezolano denuncia que EE. UU. busca "perturbar" sus acuerdos de gas con el Caribe

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este jueves que Estados Unidos busca "perturbar" sus acuerdos de gas con el Caribe, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En su participación desde Caracas en la vigésima séptima Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, en inglés), la funcionaria alertó de "la amenaza guerrerista de Estados Unidos contra Venezuela y contra los países del Caribe".

"Buscan robar nuestros recursos de hidrocarburos, petróleo, gas, pero pretenden también, y aprovecho este espacio para señalarlo, perturbar los acuerdos que tiene Venezuela, los acuerdos gasíferos, con el Caribe", aseguró.

La también ministra de Hidrocarburos dijo que EE. UU. está "vendiendo fantasías a un Gobierno en específico del Caribe pensando que pueden robarle el gas a Venezuela y entregárselo", sin especificar la nación a la que se refería.

Sin embargo, el miércoles la vicepresidenta señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quiere "vender" la idea de que regalará gas venezolano a Trinidad y Tobago, país que tiene acuerdos en esa materia con el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

¿Qué medidas se han tomado?

El pasado septiembre, Washington y Puerto España reafirmaron sus medidas conjuntas para garantizar que el gas natural que se produce en el Caribe "no beneficie significativamente" al Gobierno venezolano.

La Administración de Donald Trump revocó en abril pasado la licencia que debía permitir a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC) la explotación del yacimiento Dragón, en aguas venezolanas, para exportar gas natural licuado, como parte de su estrategia de presión sobre Caracas.

Al asumir el poder el pasado 1 de mayo, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, dio por "muerto" el proyecto Dragón, que acumulaba años de retrasos por las sanciones de Washington, y apostó en su lugar por estrechar relaciones energéticas con Guyana, Granada y Surinam.

¿Qué consecuencias podría tener?

En todo caso, Rodríguez aseveró este jueves que su país "seguirá defendiendo el uso soberano de sus recursos energéticos" y afirmó que "abogará por el desarrollo compartido de los pueblos en relaciones de igualdad y de complementariedad".