EE. UU. revierte controles estrictos sobre fundiciones de cobre

Una mina de cobre explotada. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió este viernes los controles estrictos establecidos sobre las fundiciones de cobre que había institucionalizado su antecesor, Joe Biden.

La Casa Blanca confirmó la medida argumentando que las regulaciones estrictas en el ámbito ambiental podrían poner en peligro "la limitada capacidad de fundición de cobre del país", considerando esto una amenaza a la base industrial y aumentando la dependencia del procedimiento realizando en el extranjero.

Las normas vigentes hasta hoy exigían a las fundiciones reducir los contaminantes como el plomo, arsénico, mercurio, benceno y las dioxinas, de acuerdo con normas federales del cuidado del aire.

La proclamación de Trump permite que las fuentes estacionarias "afectadas" dejen de pagar impuestos durante dos años para intentar aumentar la carga de cobre del país.

Producción de cobre

Durante la Administración Biden, se aplicó esta regla rígida a partir de mayo de 2024, con la intención de reducir ocho toneladas de emisiones de metales tóxicos y disminuir riesgos de salud como cáncer y daños cerebrales ligados a estos metales.

Las operadoras Freeport-McmoRan y Rio Tinto, ubicadas en Arizona, cerca de comunidades indígenas como la tribu Apache, fueron consideradas como las principales afectadas cuando la norma suprimida entró en vigor.

En 2024, la producción minera de cobre en EE. UU. fue de aproximadamente 1.1 millones de toneladas métricas, con un valor estimado de 10.000 millones de dólares.