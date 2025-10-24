Trump enviará observadores a las elecciones de California y Nueva Jersey

Votantes del condado de Pennigton se dirigen a las casillas en el gimnasio de la Escuela Primaria Valley View el día de la elección en Rapid City, Dakota del Sur. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes que el Departamento de Justicia (DOJ) desplegará observadores en centros de votación de California y Nueva Jersey antes de las elecciones del próximo 4 de noviembre, tras solicitudes del Partido Republicano en ambos estados.

El anuncio llega en medio de ajustes clave que podrían afectar el equilibrio de poder y después de que Trump insistiera -sin evidencia- que su derrota electoral en 2020 se debió a fraude, especialmente en el voto por correo, ampliamente usado en California.

El próximo 4 de noviembre, los votantes de Nueva Jersey elegirán gobernador, con el republicano Jack Ciattarelli al enfrentar a la demócrata Mikie Sherrill; mientras que en California se someterá a votación la Proposición 50, una medida que permitiría a la legislatura estatal ajustar temporalmente los distritos congresionales para futuras elecciones; ambos comicios coinciden en la misma fecha.

El Departamento de Justicia indicó que el personal de la División de Derechos Civiles estará presente en distintos condados de California y Nueva Jersey con el objetivo de "garantizar elecciones justas".

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que destinará "los recursos necesarios para que existan procesos justos y transparentes".

Agentes en elecciones

El desplazamiento de agentes federales para las elecciones fue calificado por el gobernador de California, Gavin Newsom, crítico del presidente Trump, como una "táctica de intimidación para suprimir el voto" .

Los observadores electorales federales han sido desplegados históricamente por administraciones de ambos partidos para supervisar el cumplimiento de leyes electorales. En 2024, por ejemplo, se enviaron observadores a 86 jurisdicciones, incluidos estados clave, sin que se registraran conflictos graves.

Sin embargo, desde 2020, las denuncias de fraude de Trump y otros republicanos, aunque desacreditadas por auditorías y recuentos, han aumentado la tensión y la percepción de que la supervisión federal podría tener motivaciones políticas en estados gobernados por demócratas, advierten expertos.