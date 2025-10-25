Trump llega a Catar en una breve parada en su viaje hacia Malasia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado su gira asiática. ( EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este sábado a Catar en una breve parada técnica de camino a Malasia, durante la que se reunió en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.

El Air Force One aterrizó en la base aérea Al Udeid de Catar a las 20:04 hora local (17:04 GMT), en un vuelo de unas seis horas procedente de la base alemana de Ramstein, donde también se detuvo para repostar combustible.

Trump recibió al emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y al primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, en la sala de conferencias de la nave, a la que tuvo acceso durante unos minutos la prensa que viaja con el mandatario.

El presidente estadounidense calificó al "querido y respetado" emir como "uno de los grandes gobernantes del mundo" y agregó que el primer ministro ha sido su "amigo ante el mundo". También agradeció a ambos por su rol clave para alcanzar la paz en Oriente Medio.

Los líderes no aceptaron preguntas de la prensa y continuaron a puerta cerrada el encuentro, en el que está previsto que participe el secretario de Estado, Marco Rubio, que se unirá a la comitiva presidencial rumbo a Kuala Lumpur, informó la Casa Blanca.

Rubio acompañará al mandatario estadounidense en su viaje oficial a Asia tras pasar dos días en Israel para impulsar el plan de paz propuesto por Trump en Gaza y seguir la implementación del alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja, en el que Catar medió junto a Egipto y EE. UU.

Gira asiática

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia, su primera parada en una gira asiática, que lo llevará también a Japón y Corea del Sur, donde está previsto que el 30 de octubre se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

En Kuala Lumpur, el presidente estadounidense participará el domingo en encuentros en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).