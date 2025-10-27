Gran consternación ha causado en el sector La Yagüita de Pastor, al sur de Santiago, la muerte de Pamela Almonte Cabrera, una joven dominicana nativa de esa barriada que fue ultimada de seis estocadas la madrugada del domingo 26 de octubre en medio de una trifulca en las afueras de un bar en Nueva York.

Almonte, madre de una niña de 13 años y dos niños de 10 y 7, había emigrado a Estados Unidos hace unos dos años, en busca de un mejor futuro para su familia.

La familia habla

De acuerdo con versiones ofrecidas por sus parientes, la víctima murió al intentar defender a su pareja durante una pelea grupal.

Su tío, Alfonso Cabrera, relató que la información que les ha llegado es que Pamela se encontraba acompañada de 10 personas, quienes están siendo investigadas por el crímen.

“Esperamos que las autoridades en Estados Unidos apliquen todo el peso de la ley contra el responsable”, expresó.

María Cabrera , tía de la víctima, aseguró que, aunque su sobrina no tenía necesidades económicas, decidió viajar a través de “la vuelta por México” con la esperanza de ofrecer mejores oportunidades a sus hijos.

“Lo que queremos ahora es que se haga justicia y que el culpable pague”, dijo.

En La Yagüita de Pastor, los vecinos la describen como una madre ejemplar, alegre y servicial.

“Pamela era una joven de bien, querida por todos. Aquí estamos sufriendo su muerte”, comentó Josefina Fernández, residente del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/images-2d4729fc.jpg Pamela Almonte Cabrera. (FUENTE EXTERNA)

Otra vecina, que se identificó como Mercedes Toribio, lamentó el hecho y afirmó que “nadie durmió la noche del domingo para el lunes” al conocerse la noticia.

“La vi nacer y crecer. Es una tragedia lo que pasó con esa muchacha tan buena”, expresó conmovida.

La familia de Pamela Almonte Cabrera permanece en República Dominicana, sumida en el dolor y a la espera de que las autoridades estadounidenses esclarezcan el hecho y castiguen al responsable.

