Sheinbaum dice que habló con Trump sobre negociación comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que habló el sábado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre las negociaciones comerciales que mantienen ambos países desde hace casi tres meses.

El próximo 1 de noviembre vence el plazo de 90 días que ambos países acordaron para una negociación comercial luego de que Trump amenazara con imponer aranceles del 30 % a México.

"Hablé con el presidente Trump el sábado; vamos a dar unas semanas más" para cerrar el tema "de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"Muy adelantado"

La mandataria añadió que "en unas semanas" volvería a comunicarse con Trump, aunque no dio una fecha precisa.

Sheinbaum se refería a las barreras que Washington ha señalado como las restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad intelectual.

La mandataria mexicana había dicho la semana pasada que su gobierno estaba "muy adelantado" en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará esta semana al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur, en donde se espera que cierre algunos acuerdos con su contraparte estadounidense.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial en el acuerdo de libre comercio T-MEC.

México, Estados Unidos y Canadá se preparan para revisar el acuerdo T-MEC en 2026.