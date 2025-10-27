Trump y Takaichi acuerdan llevar la relación de Japón y EE.UU. a "una nueva era dorada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (derecha), llegan a la cumbre entre Japón y Estados Unidos en la Casa de Huéspedes del Estado del Palacio de Akasaka, en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2025 ( EFE/EPA/FRANCK ROBICHON )

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometieron este martes desde Tokio a llevar su alianza a "una nueva era dorada" con la firma de acuerdos y en medio de negociaciones comerciales.

"Me gustaría lograr una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos en la que ambos se vuelvan más fuertes y también más prósperos", dijo Takaichi, reunida con Trump en el Palacio de invitados de Estado de Akasaka, en su primer cara a cara con el mandatario estadounidense desde su nombramiento hace una semana.

Trump, quien llegó el lunes a Tokio tras una visita a Malasia, felicitó nuevamente a la primera ministra japonesa y aseguró que su Administración está "emocionada" por este nuevo capítulo con Tokio.

"Creo que vamos a lograr un comercio enorme juntos, más que nunca, solamente con firmar un nuevo acuerdo, un acuerdo muy justo", declaró el mandatario, quien también destacó un reciente pedido de armamento por parte de Japón "para una gran cantidad de nuevo equipo militar".

"Saben que fabricamos el mejor equipo militar del mundo: los aviones a reacción, los misiles y todo lo demás, y esperamos no tener que usarlos mucho, o incluso nunca. Pero agradecemos ese pedido y el comercio", añadió el mandatario estadounidense.

"Fantástica relación"

Trump afirmó también que prevé tener una "fantástica relación" con la nueva mandataria nipona y dijo que siempre ha sentido "un gran amor y respeto" por Japón: "Puedo afirmar que esta relación será más sólida que nunca", agregó el presidente.

"Solo quiero que sepan: si tienen alguna pregunta, duda, cualquier cosa que deseen, cualquier favor que necesiten, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, ahí estaremos", añadió.

La conservadora primera ministra japonesa alabó la labor del presidente Trump en el alto el fuego entre Taiwán y Camboya, así como "el logro histórico sin precedentes" obtenido en Oriente Medio, dijo.

"El primer ministro Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica", dijo Takaichi, sacando a relucir la buena amistad de la que Trump y él hicieron gala durante el primer mandato del republicano, quien se dijo "entristecido" por su asesinato.

Tras los comentarios iniciales abiertos a la prensa, Takaichi y Trump procedieron a conversar en privado y posteriormente a firmar dos documentos, uno sobre el plan para la nueva "época dorada" entre los dos países y la implementación de los términos de su acuerdo comercial, y otro sobre colaboración en materia de provisión de tierras raras y minerales críticos.