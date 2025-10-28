×
Huracán Melissa
Fuertes turbulencias obligan a avión cazahuracanes de EE. UU. a retirarse de ojo del huracán Melissa

El avión había experimentado "fuerzas más fuertes de lo normal" al ingresar al ciclón

    Expandir imagen
    Fuertes turbulencias obligan a avión cazahuracanes de EE. UU. a retirarse de ojo del huracán Melissa
    Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos fechada el 27 de octubre de 2025 que muestra el huracán Melissa durante un sobrevuelo de la tripulación de la Reserva del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los "cazahuracanes". (EFE)

    Un avión cazahuracanes de Estados Unidos se vio obligado a regresar a su base en la isla de Curaçao después de que experimentara turbulencias "más fuertes de lo normal" al ingresar al ojo del huracán Melissa, de categoría 5, y con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (185 millas).

    La aeronave, que forma parte del 53.º Escuadrón de Reconocimiento del Clima, "está regresando a su ubicación operativa avanzada en Curaçao después de encontrar fuertes turbulencias hoy al ingresar al ojo del huracán Melissa", informó en un comunicado la Fuerza Aérea estadounidense.

    • El avión había experimentado "fuerzas más fuertes de lo normal" al ingresar al ciclón, que tocó tierra en Jamaica poco después de las 12:00 hora local.
    No obstante, la Fuerza Aérea precisó que el regreso de la nave a su base no significa que haya sufrido daños, sino que se debe a un protocolo que requiere que sea inspeccionada antes de volver a las operaciones.

    Melissa, el ciclón de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

    Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros (15 a 30 pulgadas) sobre la isla, con máximos de hasta 1 metros (40 pulgadas), lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

    Nueve víctimas 

    El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

    Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana. 

