Trump abandona Japón rumbo a Corea del Sur con el foco puesto en temas comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto al embarcar en el Air Force One para su salida a Corea del Sur, en el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, el 29 de octubre de 2025. (Japón, Corea del Sur, Tokio). ( EFE/EPA/KIM KYUNG-HOON / POOL )

El presidente estadounidense, Donald Trump, partió este miércoles de Japón con destino a Corea del Sur, donde se reunirá hoy mismo con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad de Gyeongju antes de la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y el jueves con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump abordó el Air Force One en el aeropuerto tokiota de Haneda alrededor de las 9:40 hora local (00:40 GMT) tras completar su primera visita a Japón en su segundo mandato. El avión presidencial despegó en torno a 17 minutos después para un vuelo que se prolongará aproximadamente una hora y 40 minutos.

En Tokio, Trump se reunió con la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi, así como con el emperador Naruhito, y visitó a las tropas estadounidenses de la base militar de Yokouka, entre el lunes y el martes.

Tras comprometerse a elevar la relación entre Washington y Tokio a una "nueva era dorada" y firmar un acuerdo de cooperación en materia de tierras raras y minerales críticos con Takaichi, en un ambiente de camaradería y constantes referencias al asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, amigo común, Trump puso rumbo al siguiente destino de su gira asiática a primera hora de hoy.

La comitiva del presidente estadounidense entre su hotel hasta la base militar del distrito de Minato, en el corazón de Tokio, donde abordó el Marine One en su camino a Haneda, fue seguida con interés por curiosos apostados en las calles que filmaban la escena.

Las cámaras de la cadena pública japonesa NHK retransmitieron en directo desde helicópteros la marcha de Trump, para cuya estancia la capital japonesa se blindó con un despliegue de 18,000 policías.

¿Qué se espera de la cumbre APEC 2023?

En Corea del Sur, Trump tiene programado participar en un almuerzo de APEC con directores ejecutivos (CEO) de varias empresas, donde pronunciará un discurso, y también mantendrá un encuentro con el presidente surcoreano.

Se espera que el diálogo entre ambos líderes se centre en un acuerdo comercial bilateral anunciado por EE. UU. en julio pero cuyos términos han generado discrepancias, especialmente en torno al destino de la inversión de 350,000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EE. UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %.

El jueves, el evento más esperado del presidente estadounidense es su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, donde ambos líderes buscarán limar asperezas y evitar mayores fricciones comerciales después de que Pekín endureciera sus controles sobre la exportación de tierras raras, materiales clave para el desarrollo de tecnologías actuales y del que cuenta prácticamente con el monopolio mundial.

El presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales del 100 % a las importaciones chinas en respuesta.

La visita de Trump a Corea del Sur ha generado también expectación entre los rumores de que el inquilino de la Casa Blanca podría llegar a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el transcurso del viaje, que está previsto que concluya el jueves.