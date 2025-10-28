Al menos un mono de laboratorio escapa tras accidente de camión en Misisipi, EE. UU.

Imágenes de la especie macacos 'rhesus', usada para las investigaciones del El Centro de Investigación de Primates Alpha Genesis en Yemassee (Carolina del Sur, EE.UU.). ( FUENTE EXTERNA )

Al menos uno de los monos de un grupo de especies de laboratorio supuestamente infectados con un virus, que escapó tras un accidente vehicular en una autopista de Misisipi la tarde de este martes, es buscado por las autoridades que han advertido al público sobre la peligrosidad del animal.

El accidente ocurrió en el condado de Jasper cuando un camión que transportaba los monos rhesus se volcó en la Interestatal 59, ocasionando que escaparan.

El Departamento del Alguacil del condado de Jasper informó en las redes sociales que la mayoría de monos que se escaparon de las jaulas en las que viajaban fueron sacrificados en el lugar del accidente, pero al menos uno habría escapado.

Los monos, procedentes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Luisiana), representan un riesgo potencial para la salud humana, advirtieron las autoridades.

Mono infectado con virus

Los animales de laboratorio han sido infectados con varios virus, como la hepatitis C y la covid 19.

"Los monos pesan aproximadamente 18 kilogramos, son agresivos con los humanos y requieren equipo de protección personal para su manipulación", explicó el departamento del Alguacil de Jasper en el comunicado.

Por su parte, la Universidad de Tulane aclaró, en un comunicado citado por la cadena de televisión WTVA, que los primates del Centro Nacional de Investigación Biomédica de esa institución estaban dirigidos a otras organizaciones de investigación.

"Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos", subrayó.

Agregaron que han estado colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario.