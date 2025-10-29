Estados Unidos despliega equipos de ayuda en el Caribe tras daños por Melissa
Los equipos ya están trabajando con las naciones y comunidades afectadas para determinar la ayuda necesaria, dijo el Gobierno estadounidense
Estados Unidos anunció este miércoles el despliegue de varios equipos especializados en la respuesta y asistencia ante desastres, así como en el rescate urbano, para ayudar a los países del Caribe que se han visto afectados por el huracán Melissa, que provocó ayer graves daños en Jamaica y tocó tierra esta madrugada en Cuba.
"En respuesta a los daños catastróficos causados por el huracán Melissa en muchos países del Caribe, el Departamento de Estado está desplegando un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia ante Desastres (DART) y activó equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) con sede en los Estados Unidos para reforzar los esfuerzos de respuesta", informó el Gobierno estadounidense en la red social X.
- El Departamento de Estado agregó que estos equipos ya están trabajando con las naciones y comunidades afectadas para determinar la ayuda necesaria.
También señaló que están en contacto con "socios interagenciales, internacionales y militares estadounidenses para coordinar los esfuerzos de respuesta a la emergencia".
Toca tierra en Jamaica
Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del martes en Jamaica como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.
A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530,000 personas, alrededor del 77 % de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".
Melissa llegó esta madrugada a Cuba como un huracán de categoría 3 y provocó inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos prevé que el huracán alcance el sureste o el centro de Bahamas a lo largo de este miércoles, provocando intensas precipitaciones y fuertes vientos.
El huracán también provocó daños valorados en más de 23 millones de dólares en República Dominicana, además de un muerto en esa isla, antes de golpear Jamaica.