La Casa Blanca aclara que la cumbre Trump-Xi será en Busan, tras mensajes contradictorios

Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca aclaró este miércoles que la crucial cumbre que mantendrán el jueves los presidentes Donald Trump y Xi Jinping será en la ciudad surcoreana de Busan y no en la de Gyeongju, donde en un momento dado la oficina presidencial estadounidense aseguró que tendría lugar la reunión.

La Casa Blanca confirmó hoy a medios que la cumbre será en Busan, segunda ciudad de Corea del Sur, situada a 320 kilómetros al sureste de Seúl.

Lo hizo horas después de compartir una agenda oficial de Trump en la que se aseguraba que la reunión tendría lugar en Gyeongju, situada unos 90 kilómetros al norte de Busan, ciudad que tanto la delegación china como la propia Casa Blanca habían señalado originalmente como escenario del encuentro.

Cierre de viaje a Asia

La reunión con Xi será la gran culminación de la gira asiática de Trump, que ha parado en Malasia, Japón y Corea del Sur.

Durante su visita, Trump ha firmado acuerdos de cooperación estratégica y en los que ha logrado acercamientos para cerrar acuerdos comerciales que incluyen importantes inversiones en suelo estadounidense a cambio de mantener el actual nivel de aranceles que aplica Washington a sus exportaciones.

Las delegaciones de EE. UU. y China alcanzaron el pasado domingo un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para que el encuentro entre Trump y Xi ayude a poner fin a la escalada de tensiones comerciales que ha tenido lugar entre las dos principales potencias mundiales.