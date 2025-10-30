EE. UU. dice que suspendió por un año las restricciones a exportaciones para empresas chinas

Estados Unidos y China anunciaron varios acuerdos este jueves tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, que suponen una cierta desescalada en la guerra comercial entre las potencias y la suspenciones de varias restricciones. ( EFE/ YONHAP )

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, aseguró este miércoles que su país ha decidido retrasar un año la aplicación de unas restricciones de exportación para empresas chinas a Washington a cambio de la decisión de Pekín de aplazar también las restricciones sobre tierras raras, tras la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping

"Vamos a suspenderlo durante un año a cambio de la suspensión del régimen de licencias de tierras raras", aseguró Bessent en una entrevista concedida a la cadena Fox Business.

En la misma entrevista le preguntaron por la llamada "lista de entidades" que maneja el Gobierno estadounidense para limitar el acceso de compañías a bienes estratégicos, como semiconductores avanzados.

El pasado 29 de septiembre, el Gobierno de Donald Trump anunció una ampliación de dicha lista para incluir también a subsidiarias cuya propiedad mayoritaria (el 51 % de participaciones o más) recaiga en manos chinas si la empresa matriz ya está sancionada.

"Es muy interesante ver qué era lo más importante para China y qué les estamos dando en respuesta. Y, obviamente, la lista de entidades con restricciones a la exportación era muy importante para ellos", añadió Bessent en la entrevista.

Restricciones y tarifas

Bessent también aseguró que por el momento han quedado suspendidas también unas restricciones y tarifas punitivas producto de una investigación estadounidense sobre competencia desleal de armadores y empresas de logística chinas.

Estos castigos implicaban, por ejemplo, tasas en puertos estadounidenses para buques de propiedad, operación o construcción china. También, propusieron que el Gobierno de Trump estudiara aplicar aranceles adicionales a contenedores marítimos o grúas pórtico fabricadas en el país asiático.

Como resultado de la cumbre que mantuvieron Xi y Trump en Busan (Corea del Sur), las dos mayores potencias mundiales anunciaron varios acuerdos que suponen una cierta desescalada en su guerra comercial, con rebajas arancelarias, levantamiento de restricciones a exportaciones y el acercamiento en asuntos como Ucrania.