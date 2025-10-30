EE. UU. despliega un equipo de respuesta tras el huracán Melissa en el Caribe

El Departamento de Estado de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos activó este jueves su Equipo Regional de Respuesta y Asistencia en Casos de Desastre (DART) para atender los daños provocados por el huracán Melissa en el Caribe.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el equipo enviado, conformado por "docenas" de agentes, lidera la respuesta humanitaria con una labor que consiste en evaluar la situación sobre el terreno, identificar las necesidades prioritarias y coordinar la asistencia a las poblaciones afectadas en Jamaica, Haití, las Bahamas y Cuba.

El equipo está compuesto por expertos en gestión de desastres de todo el Departamento de Estado y cuenta con la colaboración de dos equipos urbanos de búsqueda y rescate provenientes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

El Departamento de Estado subrayó "la solidaridad" de Estados Unidos con los pueblos caribeños ante los impactos del huracán y destacó que se mantiene preparado para entregar de manera rápida suministros de emergencia a las comunidades más afectadas.

La Dirección de Protección Civil de Haití reportó que al menos 24 personas murieron durante el paso del huracán Melissa por Haití, veinte ayer en una riada en La Digue, en el municipio de Petit-Goave, al sur de Puerto Príncipe; otra en el departamento de Artibonite y tres perdieron la vida la semana pasada.

¿Cuáles son los efectos del huracán en la región?

En Jamaica, Melissa impactó la isla como un huracán de categoría 5, provocando la muerte de cuatro personas. Más del 70 % de los usuarios de la red eléctrica continúan sin servicio, mientras que se reportan graves daños en infraestructuras, hospitales, aeropuertos y 134 carreteras bloqueadas.

Finalmente en Cuba, el presidente, Miguel Díaz-Canel, habló de "daños cuantiosos" en una "madrugada muy compleja" con 735.000 personas evacuadas o protegidas en las seis provincias que estuvieron bajo alarma ciclónica: Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey.