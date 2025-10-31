Bodegueros dominicanos dan su apoyo a Mamdani como próximo alcalde de Nueva York

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York levanta la mano del dominicano Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas Unidas de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Empleados de bodegas latinos cerraron fila este miércoles tras la candidatura del demócrata Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York, luego de sostener una reunión con el también asambleísta estatal en la que hablaron sobre sus preocupaciones, en particular las tiendas municipales que quiere establecer el político y la inseguridad en estos pequeños negocios.

El presidente de la Asociación de Bodegas Unidas de EE.UU. (UBA por sus siglas en inglés), Radhames Rodríguez, dijo a EFE que le aseguraron a Mamdani que su propuesta de crear una red de supermercados donde los neoyorquinos podrán comprar a precios más bajos para afrontar el alto costo de la vida "afectaba a los bodegueros y que estaban en contra".

En cambio, Rodríguez dijo que le propusieron crear un establecimiento tipo almacén donde los bodegueros puedan comprar a precios bajos y vender también a menor precio a la comunidad.

"Leyó las propuestas y dijo que las estudiaría", comentó Rodríguez, que fue acompañado por una veintena de sus compañeros.

Robos y asaltos

También hablaron con el candidato demócrata sobre los robos y asaltos de que son objeto con frecuencia y que le ha costado la vida a sus dueños, empleados y clientes.

Al final de la reunión, en una bodega en El Bronx, Rodríguez dio su apoyo a Mamdani, que lidera las encuestas frente al independiente Andrew Cuomo, exgobernador demócrata de Nueva York, y el republicano Curtis Silwa.

"Exhorté a los bodegueros a apoyar a Mamdani que me hizo sentir que puedo tener acceso más directo a muchas cosas que tenemos en agenda, más que otro candidato con el que nos reunimos" dijo al referirse a Cuomo.

"Nos reunimos con Cuomo y se comprometió a trabajar con nosotros pero no vi una agenda en la que nos incluyera para estar en la mesa de toma de decisiones para las bodegas", dijo, además a EFE el trabajador de origen dominicano, que antes había criticado públicamente a Mamdani por su propuesta de tiendas municipales.

Pero, según Rodríguez, tras hablar hoy con el candidato pudo "darse cuenta" de que "siente por la comunidad lo mismo que nosotros, y de que los bodegueros puedan tener mejores beneficios, como luchar contra el crimen", de que la policía no tarde en llegar cuando son blanco de asaltos.

División entre bodegueros

El apoyo a Mamdani creó de inmediato división en la organización, con la renuncia de su cofundador y portavoz, el también empresario Fernando Mateo, quien en el pasado cuatrienio aspiró a ser el candidato republicano a la alcaldía, pero no ganó la primaria.

Mateo anunció de inmediato en un comunicado la creación de una organización, The Bodega Alliance, la que dijo, representará a bodegueros y empleados, e indicó además que la decisión de Rodríguez es "una traición a miles de dueños y trabajadores de bodegas que dependen de que la organización se mantenga neutral y centrada en su bienestar"