Varias horas de lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en toda la ciudad de Nueva York debido a una tormenta que descargó fuertes aguaceros durante la tarde del jueves.

Las inundaciones causaron la muerte de dos personas en Brooklyn y Washington Heights, así como múltiples rescates de emergencia de vehículos sumergidos, según informó Telemundo 47.

Las lluvias anegaron calles y viviendas en toda la ciudad, lo que provocó la interrupción del transporte público en la Gran Manzana.

La cadena de noticias indicó que la noche del jueves se emitió un aviso de inundaciones para toda la ciudad, excepto Staten Island. El aviso también incluyó al condado de Westchester.

Dos muertos

Dos hombres fallecieron en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados durante la tormenta, según informaron las autoridades.

Un hombre de 39 años murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) de un sótano inundado. Otro hombre, de 43 años, fue encontrado sin vida por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.

Récord de precipitaciones

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, afirmó el jueves en sus redes sociales que la tormenta "batió récords de precipitaciones" y que "la mayor parte cayó en tan solo diez minutos".

De acuerdo con Univision, el Central Park registró 1.80 pulgadas de lluvia, superando el récord establecido en 1917. Asimismo, el aeropuerto LaGuardia acumuló 1.97 pulgadas.

Las autoridades municipales han reiterado que los sótanos y las viviendas por debajo del nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas.

