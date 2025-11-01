Trump presiona a legisladores republicanos mientras Obama participa en mítines demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó este sábado a los legisladores republicanos para poner fin al cierre del gobierno y les advirtió sobre el posible avance de los demócratas, mientras que uno de los líderes de ese partido, Barack Obama, participó en mítines electorales.

Trump publicó un mensaje de tono duro en el que instó a los republicanos a poner fin a filibusterismo, el umbral de 60 votos para aprobar leyes en el Senado, algo a lo que se han opuesto los líderes de su partido, y les pidió "no ser débiles y estúpidos" porque, según él, los demócratas lo harán igualmente.

"Republicanos, lamentarán el día en que no eliminaron el filibusterismo. Sean duros, sean inteligentes y ganen. Esto es mucho más grande que el cierre, es la supervivencia de nuestro país", escribió el mandatario, que aseguró que los demócratas "eliminarán el filibusterismo a la primera oportunidad".

"Llenarán la Corte Suprema, conseguirán dos estados y añadirán al menos ocho votos electorales", advirtió Trump, que pasó la jornada en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El actual cierre federal, que hoy está en su trigésimo segundo día y apunta a que podría convertirse en el más largo de la historia de EE.UU., viene dado por el enroque entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar nuevos presupuestos que reabran el Gobierno.

Trump hizo referencia a las elecciones a la gobernación de los estados de Nueva Jersey y Virginia que se celebran el próximo martes, y que serán clave de cara a los comicios de medio término de 2026, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Precisamente el expresidente Obama se trasladó esta tarde a Nueva Jersey -estado que Trump perdió en las presidenciales- para el mitin de la candidata demócrata Mikie Sherrill, que tiene poco margen sobre el republicano Jack Ciattarelli, quien ha sido respaldado por Trump.

Obama también se presentó por la mañana en el mitin de la candidata demócrata para la gobernación de Virginia, Abigail Spanberger, que tiene un mayor margen sobre su rival republicana, la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, a quien Trump no ha respaldado oficialmente.

Elecciones en Nueva York

El martes también se celebran las elecciones a alcalde en Nueva York, lideradas por el demócrata socialista Zohran Mamdani, y aunque Obama no ha participado en su campaña ni ha pedido su voto, recientemente le llamó por teléfono para elogiarlo y ofrecerse como su "caja de resonancia", informó hoy The New York Times.