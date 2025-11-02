El progresista Mamdani es visto como un "rayo de esperanza" por los jóvenes neoyorquinos

El candidato demócrata a alcalde de Nueva York, el asambleísta Zohran Mamdani, habla en un acto político durante el mitin 'New York no está a la venta' este domingo, en el estadio de tenis de Forest Hills, en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/ÁNGEL COLMENARES )

Los votantes neoyorquinos más jóvenes ven a Zohran Mamdani como un "rayo de esperanza" y se sienten "reflejados" en el candidato progresista de 34 años, quien, de ganar las elecciones del 4 de noviembre, se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

Randy Frazer, director ejecutivo de YVote -una organización para impulsar la participación electoral entre los jóvenes- explica a EFE que las nuevas generaciones se "ven reflejadas" en Mamdani.

"Sienten que por fin alguien les presta atención. Por fin alguien está luchando por ellos y hablando de problemas reales que afectan a la gente común, no solo a los adultos, sino también a los jóvenes de la ciudad. Y eso es alentador. Por eso creo que se han movilizado en torno a él", anota Frazer.

De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 64 % de los votantes neoyorquinos registrados de entre 18 a 34 años apoya a Mamdani; el 20 % al exgobernador de Nueva York y candidato independiente, Andrew Cuomo; y un 7 % al candidato republicano, Curtis Sliwa. Mamdani también cuenta con el 50 % del apoyo entre los votantes de 35 a 49 años, el doble que Cuomo.

Los jóvenes salen a votar

Mamdani demostró en las primarias tener la capacidad de convocatoria para atraer el apoyo de nuevos votantes y consiguió un aumento significativo en el registro de votantes antes de las elecciones.

Frazer señala que en las primarias de Nueva York de 2011 solo el 11 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años votaron, mientras que en las últimas primarias la participación de ese mismo grupo de edad fue de más del doble.

Hannah Miller, de 26 años, dice a EFE que votará por Mamdani porque le da "esperanza". "Es como un rayito de luz en un mundo que ahora mismo se siente muy oscuro y abrumador. Y creo que lo que ofrece, sobre todo a los jóvenes, es realmente prometedor", apunta.

Miller recuerda que la primera vez que vio las propuestas de Mamdani fue en un anuncio de TikTok, lo mismo le pasó a Geo Peck, una joven canadiense que vive en Nueva York, pero lo vio en Instagram.

Como político millennial, Mamdani ha apostado fuerte por llegar a nuevos votantes mediante las redes sociales, sobre todo durante las primarias; pero en esta recta final el candidato demócrata se está centrado más en una campaña puerta a puerta con un ejército de voluntarios, la mayoría jóvenes, para dar a conocer su progresista programa político.

Peck, por ejemplo, tiene dos amigos de 25 y 30 años que van puerta a puerta para presentar la campaña de Mamdani a los neoyorquinos.

"Es la primera vez que lo hacen y me contaron que consiguieron que todo su grupo de amigos lo hiciera con ellos", anota Peck, quien señala que lo están haciendo porque parece que Mamdani "de verdad podría cambiar algo y la gente tiene ciertas esperanzas puestas en él".

Cuomo llega a los jóvenes más conservadores

Por su parte, Cuomo parece estar llegando a los jóvenes más conservadores, incluso a los republicanos.

"Como republicano, tengo opciones, y entiendo que, como neoyorquino, no quiero que esta ciudad se radicalice y se vuelva más izquierdista. Sé que si voto Sliwa, es un voto para Mamdani, y por eso elijo votar por Cuomo para salvar a la ciudad de Nueva York", cuenta un joven neoyorquino, que asistió a una reunión social de "jóvenes profesionales" en apoyo de Cuomo y fue entrevistado por la campaña del exgobernador para un vídeo promocional en redes.

La mayoría de las encuestas muestran que Mamdani ganará al exgobernador de Nueva York y al candidato republicano. No obstante, por franjas de edad Cuomo es el favorito entre los mayores de 50 años.

Entre los votantes de 50 a 64 años, el 41 % apoya a Cuomo, el 35 % a Mamdani, el 17 % a Sliwa. Mientras que en los mayores de 65 años: el 39 % se muestra favorable por Cuomo, el 33 % a Mamdani y, el 19 % a Sliwa.

Mamdani dijo en los últimos días a los periodistas que no le preocupa que la mayoría de los votantes anticipados hasta el momento sean mayores de 55 años, y afirmó tener "confianza" en la labor de su campaña para llegar a los votantes mayores.