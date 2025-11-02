Trump cree que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncia ante una presunta guerra contra Venezuela y opina sobre Maduro como mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días del líder venezolano Nicolás Maduro están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

"Lo dudo. No lo creo", declaró Trump al programa "60 Minutes" de la cadena CBS, al ser preguntado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

¿Invadir Venezuela?

Trump negó hace dos días estar considerando atacar Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmasen que la Administración de Trump se prepara para hacerlo contra instalaciones militares en el país.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, con base en una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: "No, no son verdad".

Te puede interesar EE. UU. refuerza presencia militar en el Caribe ante creciente tensión con Venezuela

El mandatario no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militar contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

De llevarse a cabo supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe -que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense- y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia Estados Unidos.

Ataques letales

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra supuestas narcolanchas que han dejado hasta 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.