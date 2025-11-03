EE. UU. utilizará el fondo de emergencia para financiar la mitad de los subsidios para comida

El Gobierno de Trump recurre a fondos de contingencia para sostener subsidios alimentarios. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de EE. UU. aseguró este lunes que utilizará el fondo de emergencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para financiar la mitad de los subsidios para comprar comida de los que depende en torno a un 12 % de la población y que están congelados desde el sábado por el cierre del Gobierno federal.

El Departamento de Agricultura, del que depende SNAP, afirmó en una declaración presentada ante una corte de distrito del estado de Rhode Island que "tiene la intención de agotar los fondos de emergencia del SNAP y proporcionar prestaciones reducidas del SNAP en noviembre de 2025".

Por su parte, el Departamento de Justicia respondió en otra declaración que "cumplirá su obligación de gastar la totalidad de los fondos de contingencia del SNAP".

Sin embargo, el fondo cuenta actualmente con "un total de 4,650 millones de dólares", según el escrito de Justicia, por lo que servirá para cubrir en torno al 50 % de las asignaciones de los hogares elegibles para recibir los fondos del programa que les permiten comprar comida.

En la actualidad, 42 millones de estadounidenses dependen de estas prestaciones.

"Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes del SNAP certificados en noviembre, la asistencia en caso de catástrofes o como colchón frente a las posibles consecuencias catastróficas del cierre total del SNAP", añadió.

Esta decisión llega después de que dos jueces federales ordenaran al Gobierno presentar un informe sobre la distribución de los fondos y se mostraran favorables a que ese dinero se utilizara para pagar a los beneficiarios del programa.

Originalmente, el Departamento de Agricultura dijo que no tenía intención de usar fondos de emergencia para financiar el programa de cupones para alimentos durante el cierre.

Pese a que con esta decisión quedarían cubiertos la mitad de los bonos, queda por ver qué va a hacer la Administración de Trump para financiar el resto si el Gobierno federal se mantiene cerrado.

Cierre de Gobierno

El cierre del Gobierno, que este lunes entró en su trigésimo cuarto día, está a un día de igualar el más largo de la historia y, a medida que se alarga, se están incrementando los reproches entre demócratas y republicanos.

Los liberales, que se mantienen haciendo presión para que se prolonguen los subsidios al programa de seguros de salud asequibles Obamacare, habían urgido a la Administración de Trump a encontrar una financiación para los cupones de comida.

Los republicanos, por su parte, que los acusan de querer dar asistencia sanitaria a inmigrantes indocumentados, insisten en exigirles que abran el Gobierno y luego negociar sobre las ayudas.

Está previsto que esta tarde el Senado celebre una nueva votación del proyecto para abrir el Gobierno provisionalmente, aunque no hay signos de que el resultado vaya a ser diferente al de las otras trece ocasiones anteriores.