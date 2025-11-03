George Clooney cree que fue un error que Kamala Harris sustituyera a Biden como candidata

El actor estadounidense George Clooney cree que fue un error que la expresidenta Kamala Harris sustituyera al exmandatario Joe Biden (2017-2021) como candidata demócrata en las pasadas elecciones presidenciales, alegando que era difícil que pudiera desmarcarse de su propio legado.

"El error con que fuera Kamala es que tuvo que competir contra su propio historial. Es muy difícil hacerlo si el objetivo de postularse es decir: 'No soy esa persona'. Es complicado conseguirlo. Le dieron una tarea muy difícil", señaló en el programa Sunday Morning de la cadena CBS News.

Clooney fue una de las voces más destacadas que incrementó la presión para que Biden se retirara como candidato cuando se puso en duda la capacidad del demócrata para afrontar un segundo mandato.

Recibió críticas

El intérprete, que ha apoyado públicamente diversas campañas presidenciales demócratas en EE. UU. y que en un primer momento respaldó la reelección de Biden, publicó en julio de 2024 un artículo de opinión en el diario The New York Times en el que le pedía que abandonase la campaña para dar paso a un nuevo candidato.

El ganador de dos Óscar - a mejor actor secundario por "Syriana" y a la mejor película por "Argo" en calidad de productor - recuerda que en ese artículo sostuvo que él era partidario de que hubiera unas primarias en el seno del Partido Demócrata.

El pasado abril consideró que dicha columna fue un "deber cívico", pero firmarlo le valió fuertes críticas, entre otras por parte de Hunter Biden, hijo del expresidente, que llegó a decir que Clooney no era "un jodido actor, sino una marca".

"Podría pasar mucho tiempo desmintiendo muchas de las cosas que él dijo, porque muchas de las cosas que dijo fueron simplemente mentiras absolutas, (...) pero la realidad es que no creo que mirar hacia atrás de esa manera sea útil para nadie, especialmente para él", añade Clooney en Sunday Morning.

Joe Biden renunció a su candidatura el 21 de julio del año pasado tras unas duras semanas con críticas crecientes a su idoneidad a raíz de su pobre actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra el republicano Donald Trump, que se celebró el 27 de junio.

Durante el encuentro se vio un Biden desorientado, una situación que avivó la polémica sobre su avanzada edad, de entonces 81 años.