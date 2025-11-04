Trump pide a los judíos de Nueva York que no voten por el musulmán Mamdani para alcalde

Una imagen combinada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato a alcalde de NY pro el Partido Demócrata, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump atacó este martes a Zohran Mamdani, un musulmán que aspira a convertirse en alcalde de Nueva York, al que calificó como un "odiador de judíos" por quien esa comunidad no debería votar.

"¡Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS es una persona estúpida!!!", dijo el presidente republicano en su red social.

De 34 años, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe sin tapujos como socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Trump amenaza

A pocas horas de que abrieran los colegios de votación, el presidente estadounidense reiteró sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si eligen como alcalde a Mamdani, al que acusa de comunista, y pidió el voto para el exgobernador Andrew Cuomo.

Trump, neoyorquino y que ha mantenido su atención en la contienda por el próximo alcalde de esta ciudad, aseguró a los votantes que sólo asignará "lo mínimo indispensable" a su "amado primer hogar" porque "como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia".

"Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte de los mínimo indispensable", afirmó Trump en su red social Truth Social, en un intento por convencer a los cinco millones de votantes convocados a las urnas.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.