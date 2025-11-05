Cuba tacha de "ejecuciones extrajudiciales" ataques de EE. UU. a supuestas lanchas con droga

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra dos de las cuatro embarcaciones atacadas en aguas del océano Pacífico el lunes 27 de octubre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Cuba calificó este miércoles como "ejecuciones extrajudiciales" las muertes en ataques de EE. UU. a embarcaciones que supuestamente cargan droga en el Caribe y el Pacífico oriental.

"Condenamos las continuas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de EE. UU. en aguas internacionales tanto en el Caribe como en el Pacífico", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

El canciller tachó esas acciones como una "grave violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos", que además "mantiene la amenaza permanente a la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe".

Rodríguez criticó el uso de la fuerza "de forma indiscriminada e ilegal" por parte de Washington mientras "no atiende las raíces del tráfico ilícito de drogas hacia EE. UU.".

Asimismo, afirmó que el país norteamericano es el "principal mercado de estupefacientes del mundo" y "donde se lava el dinero de los narcotraficantes impunemente y con la complicidad de varios de sus políticos".

Operación cerca de Colombia

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó que la reciente operación contra presuntos narcotraficantes -con dos muertos- se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia.

"Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos", apuntó Hegseth.

Desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental, suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 los muertos como resultados de esas operaciones.

A finales de la semana pasada, medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el tráfico por mar ha sido "controlado".