Ocho hitos que marca la elección de Zohran Mamdani en Nueva York

Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, ha pasado de ser un legislador regional prácticamente desconocido a convertirse en el líder de la urbe más grande de Estados Unidos, impulsado por una población que acudió masivamente a las urnas, ya sea convencida por sus promesas progresistas o movida por el deseo de cambio.

A los 34 años, el demócrata socialista Mamdani triunfó en unas elecciones locales que registraron la participación más alta desde 1969, pese a los intentos de última hora del establishment, encabezado por el presidente republicano Donald Trump y magnates como Elon Musk, de frenar su ascenso mediante mensajes y aportes económicos.

La elección de Mamdani ha hecho historia en varios aspectos, comenzando por su edad: será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el segundo más joven en toda la historia de la ciudad.

Compartirá esta distinción con John Purroy Mitchel, quien también tenía 34 años cuando asumió el cargo en 1914, que le siguen a Hugh J. Grant, quien tenía apenas 30 años cuando tomó posesión en 1889.

Durante la campaña fue atacado por el veterano Cuomo por su falta de experiencia en campaña, señaló también que su juventud tenía dos alicientes: "la arrogancia de un sentido innato de la posibilidad" y la "humildad porque no lo sabes todo y debes rodearte de expertos".

Cuando Mamdani preste juramento el próximo 1 de enero, se convertirá en el primer musulmán y el primer neoyorquino de ascendencia surasiática en ocupar la Alcaldía de Nueva York, así como en el primer alcalde de la ciudad nacido en África.

Asimismo, será el primer alcalde inmigrante desde Abe Beame —nacido en el Reino Unido—, quien asumió el cargo en 1974. En total, solo seis alcaldes antes que Mamdani nacieron fuera de los Estados Unidos, según recoge ABC News.

Otro dato destacado del portal indica que Mamdani será el segundo alcalde de la ciudad vinculado al Partido Socialdemócrata desde que David Dinkins asumió el cargo en 1990.

Por último, Nueva York no había tenido un alcalde con barba desde 1913, cuando William Jay Gaynor la lució, ni un alcalde con vello facial desde Dinkins.

Entre apoyo y recelo

Tras la sorpresa que dio imponiéndose a Cuomo en las primarias demócratas, Mamdani ha defendido una campaña de soluciones progresistas al alto costo de vida de la Gran Manzana: autobuses gratuitos, cuidado infantil universal, viviendas asequibles y supermercados administrados por la ciudad con precios bajos.

El "qué" ha sido ampliamente recibido, pero el "cómo" ha generado recelos entre las élites: un 2 % más en impuestos a los residentes que ganen al menos 1 millón de dólares y equiparar la tasa fiscal máxima para las empresas a la de Nueva Jersey, a un 11.5 %, con lo que espera recaudar unos 9,000 millones de dólares al año.

Aun así, con solo una fracción de los fondos electorales que ha recaudado su rival, con un apoyo a cuentagotas del Partido Demócrata y sorteando calificaciones de "comunista", "populista" e incluso defensor de la "yihad", como le espetó el candidato republicano Curtis Sliwa, Mamdani ha cumplido sus previsiones.

Y es que el izquierdista ha contado con el as bajo la manga de la población joven de Nueva York, en la que han calado tanto sus discursos y propuestas que ha formado un ejército de voluntarios dispuestos a correr la voz sobre él en las calles y las redes sociales: en total, unas 100,000 personas, según su campaña.

"Estas son las manos que nos han llevado al punto de hacer historia en esta ciudad. Hacer historia para enseñar que, cuando te centras y luchas por la gente trabajadora, puedes, de hecho, rehacer la política del lugar que llamas hogar", les dijo anoche el político, que empezó en el activismo durante la universidad.

Otro hito que se anota es ser el primer alcalde musulmán, faceta que ha mostrado con orgullo y que también ha sido diana de acusaciones de extremismo islámico —que ha condenado como islamofobia— y de antisemitismo, que también ha rechazado, por su crítica abierta al Gobierno de Israel y su apoyo a los palestinos.

Está por ver si Mamdani conseguirá ejecutar sus políticas bajo las amenazas de Trump, que intentó disuadir que le votaran diciendo que lo arrestaría y deportaría, ya que es un inmigrante de Uganda nacionalizado estadounidense, que obstaculizaría la entrega de fondos federales e incluso que "tomaría" la ciudad.

El alcalde electo, por su parte, ha suavizado su tono combativo desde sus inicios y, si bien ayer dijo que todo eso "son amenazas, no la ley", afirmó en su primer debate electoral que le plantaría cara a Trump, pero estaba dispuesto "no solo a hablar con él, sino a trabajar si eso significa cumplir (con la promesa de) bajar el costo de vida" para los neoyorquinos.

