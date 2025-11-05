La izquierda celebra la victoria de Mamdani en Nueva York entre gritos por Palestina

Zohran Mamdani encarna el cambio generacional y político en la ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La izquierda neoyorquina celebró el martes la victoria del demócrata Zohran Mamdani, quien ganó las elecciones a la Alcaldía de la ciudad con un 50 % de los votos, según las proyecciones, entre vítores y al grito de "¡Palestina libre!".

En Astoria (Queens), el barrio en el que reside Mamdani, la organización Socialistas Demócratas de América (DSA) congregó en el Bohemian Hall & Beer Garden, un pub al aire libre, a unas 1,500 personas, muchas de ellas vistiendo camisetas y gorras amarillas y azules con el nombre del político bordado.

La victoria de Mamdani, que llegó poco después de que comenzara el escrutinio, fue recibida con el cántico "¡Zohran, Zohran!" y entre gritos de "¡Palestina libre!", pues el alcalde electo, que además es musulmán, defiende la causa propalestina, a diferencia de su antecesor, Eric Adams, y de sus rivales, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.

"Me siento muy comprometida con la causa palestina y me hace muy feliz ver a un candidato a la alcaldía que habla en apoyo a Gaza", expresó a EFE Maham, una de las asistentes al evento, originaria de Pensilvania pero residente en la Gran Manzana.

La joven, que lucía una kufiya o pañuelo palestino, subrayó que le hace "muy feliz" que Mamdani haya defendido a Palestina: "Espero que cumpla sus promesas y mantenga sus principios, porque esta causa me importa mucho".

La DSA, que cuenta con más de 90,000 miembros y a la que pertenecen Mamdani y otros políticos progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, organizó eventos en diversas partes de la ciudad para seguir en directo los resultados de los comicios.

En Astoria predominaban grupos de jóvenes de ascendencias y orígenes muy diversos que, con una cerveza en mano y bandejas de comida rápida, comentaban los resultados a viva voz, aplaudiendo y respondiendo con vítores cuando Mamdani aventajaba a sus rivales.

"Creo que estas elecciones han servido de catalizador para que nuestra generación se interese más por la política y se entusiasme con los políticos elegidos. Y estamos viendo cómo se produce este cambio delante de nuestros propios ojos", aseguró a EFE Amelia, una joven oriunda de Tokio (Japón), que votó por Mamdani.

Hitos de las elecciones

El progresista ganó las elecciones con un 50.3 % de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News, convirtiéndose así en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

Es, además, la primera vez desde 1969 que más de dos millones de personas votan en la ciudad.

Según el resultado provisional, con más del 89 % escrutado, Mamdani tiene un 50.3 % de los votos, seguido por Cuomo (41.6 %) y Sliwa (7.2 %).

El costo de vida y los alquileres, en el foco de sus votantes

Durante su campaña electoral, Mamdani defendió a capa y espada la congelación de los alquileres en una ciudad donde el precio por compartir piso en Manhattan suele superar los 1,000 dólares mensuales.

Muchos de los asistentes al evento de la DSA aseguran que una de las razones por las que votaron a Mamdani es precisamente su férrea defensa de esta política.

"Viví en un edificio de alquiler controlado durante cuatro años y vi cómo mi renta se disparaba en ese tiempo. Hubiera estado bien tener a alguien que presionara por la protección de los alquileres", expresó a EFE Chase Lau, un joven de 28 años que reside en Nueva York desde 2015.

Por su parte, Jenna, una mujer de 31 años de Nueva York, también tiene claro por qué eligió a Mamdani: "Quiero empezar a formar una familia y me gustaría tener la oportunidad de vivir en la ciudad que amo, pero ahora mismo el coste del cuidado de los niños es demasiado elevado".

El político progresista, que ya sorprendió al vencer en las primarias a Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, ha conquistado a los neoyorquinos con promesas de transporte y cuidado infantil gratuitos, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos, para afrontar el alto costo de la vida en la Gran Manzana.