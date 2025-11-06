Dos tercios de latinos votaron por las candidatas demócratas en Virginia y Nueva Jersey

Una joven sostiene una insignia que confirma que ejerció su derecho al voto en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Más de dos de cada tres votantes latinos apoyaron a las candidatas demócratas para gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y Nueva Jersey, Mikie Sherrill, lo que refleja un "rechazo" al presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves el grupo Latino Victory Fund.

Spanberger obtuvo el 67 % del voto latino en los comicios del martes y Sherrill el 68 %, incluyendo 10 condados con alta población hispana de Nueva Jersey, de los que algunos Trump ganó en 2024, aseveró la agrupación en un comunicado con base en datos preliminares de las votaciones.

En total, hubo 36 millones de votantes hispanos elegibles en Estados Unidos, el segundo mayor bloque electoral del país, donde estos ciudadanos "impactaron elecciones en todos los niveles y ayudaron a asegurar la victoria decisiva de la Proposición 50 en California, con una participación del 71 %", según la asociación.

"Las encuestas a pie de urna son un fuerte indicador del sentir del electorado latino que veremos en 2026: los latinos están rechazando a Trump y a los republicanos MAGA (Make America Great Again)", declaró Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund.

Aumenta participación latina

Los datos reflejan la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48 % de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, un récord para un candidato republicano, frente al 51 % que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Pero ahora casi dos de cada tres votantes latinos en Estados Unidos, el 64 %, desaprueban la gestión de Trump, con el costo de vida o la inflación como la preocupación más mencionada, por el 53 %, según reveló una encuesta de la asociación UnidosUS el lunes.

En este contexto, Latino Victory Fund se mostró "optimista" de que los demócratas ganen el voto hispano en las elecciones de medio término de 2026, pero avisó que "aún queda mucho trabajo por hacer".

"Los votantes latinos quieren precios más bajos, atención médica y vivienda asequibles, y políticas migratorias justas y humanas. En esta elección votaron por candidatos que hablaron de los temas que realmente importan en el hogar. Están cansados del descarado abuso del Partido Republicano", sostuvo Pichardo.

La segunda Administración Trump tuvo su primera prueba electoral el martes, cuando los demócratas ganaron las elecciones a gobernación en Nueva Jersey y Virginia, la alcaldía de Nueva York y la votación sobre la Proposición 50 en California para crear un mapa electoral con cinco nuevos escaños para el Partido Demócrata.