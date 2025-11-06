Obama, Biden y Harris celebran el "legado" de Nancy Pelosi tras anunciar su retiro

Una foto de archivo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos e influyente congresista, Nancy Pelosi. ( FUENTE EXTERNA )

Líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos como los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris, y otros miembros de la formación destacaron este jueves el "liderazgo" y el "legado" de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi después de que anunciara que no buscará la reelección al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.

Pelosi, de 85 años, informó con un emotivo video en redes sociales que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones de medio mandato previstas para 2026, tras casi 40 años en la política en los que cosechó hitos como ser la primera y única mujer en presidir la Cámara de Representantes entre 2007-2011 y 2019-2023.

"Durante casi cuatro décadas, Nancy Pelosi ha servido al pueblo estadounidense y ha trabajado para hacer que nuestro país sea mejor. Nadie fue más hábil para unir a las personas y lograr que se aprobara la legislación, y siempre estaré agradecido por su apoyo a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio", escribió Obama en un mensaje en X.

El expresidente definió a la legisladora de San Francisco "como una de las mejores presidentas de la Cámara de Representantes que jamás haya habido".

"Nos enorgulleció ser demócratas", añadió Obama sobre Pelosi, que fue la presidenta de la cámara durante sus primeros dos años en la Casa Blanca.

For almost four decades, Nancy Pelosi has served the American people and worked to make our country better. No one was more skilled at bringing people together and getting legislation passed – and I will always be grateful for her support of the Affordable Care Act. She made us... pic.twitter.com/HZbWjm7GAt — Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2025

Biden, quien también coincidió con Pelosi durante sus primeros años en como presidente, aseguró que fue "la mejor presidenta de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos".

"Cuando yo era presidente, trabajamos juntos para hacer crecer nuestra economía, crear millones de empleos e invertir históricamente en el futuro de nuestra nación", afirmó.

Harris, por su parte, destacó la "tenacidad, convicción y legado" de la legisladora y le agradeció su "amistad" y su "servicio."

Nancy Pelosi has spent her career fighting on behalf of the people of San Francisco, California, our nation, and our future. Her tenacity, conviction, and legacy as a legislator are unmatched.



Thank you, Madam Speaker. I am grateful for your friendship, and our nation is... https://t.co/ZD8ABrJCw2 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 6, 2025

¿Cuál es la reacción de los líderes demócratas ante el anuncio de Pelosi?

El líder de la minoría en la cámara baja, Hakeem Jeffries, quien la sucedió en el liderazgo del partido, compartió una larga carta en X en la que aplaudió su "dedicación" y su "liderazgo", así como su "fuerza y su dignidad".

La mayoría de líderes demócratas compartieron muestras de cariño a Pelosi en redes sociales destacando sus décadas de servicio público.