Nancy Pelosi anuncia su retiro tras 38 años en la Cámara Baja de Estados Unidos

Una foto de archivo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos e influyente congresista, Nancy Pelosi. ( FUENTE EXTERMA )

La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, una de las figuras clave del partido Demócrata, anunció este jueves que después de 40 años en la política no buscará la reelección al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.

"Siempre les digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ´Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", dijo Pelosi, de 85 años.

La veterana demócrata hizo el anuncio en un emotivo video publicado en redes y dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal de San Francisco.

El 4 de enero de 2007, Pelosi se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

Ocupó el cargo por segunda vez el 3 de enero de 2019, tras recuperar los demócratas el control de la Cámara.