Demócratas dispuestos a reabrir el Gobierno si se extienden un año subsidios de Obamacare

Se muestra un logotipo del Obamacare en la puerta de la agencia de seguros UniVista Insurance en Miami, Florida, el 10 de enero de 2017. ( FUENTE EXTERNA )

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ofreció este viernes a los legisladores republicanos un acuerdo para abrir el Gobierno federal a cambio de extender un año más los subsidios a la ley de Cuidado Asequible (Obamacare).

"Los demócratas están dispuestos a allanar el camino para aprobar rápidamente un proyecto de ley de financiación del Gobierno que incluya Obamacare", declaró Schumer en la Cámara Alta.

El legislador demócrata indicó que el líder de la mayoría republicana, el senador John Thune, "solo tiene que añadir una prórroga limpia de un año de los créditos fiscales de Obamacare a la propuesta (de su partido) para que podamos abordar inmediatamente el aumento de los costes sanitarios".

¿Cuál es la propuesta de los demócratas para reabrir el Gobierno?

"Es una oferta razonable para reabrir el Gobierno que hace frente a la necesidad de un cuidado de salud asequible", añadió Schumer.

La extensión de los subsidios de Obamacare - que expirarán a fines de este año- ha sido la principal petición de la oposición para aprobar nuevos fondos y poner fin al cierre federal, que hoy cumple 38 días como el más largo en la historia del país.

Schumer insistió en que la prórroga para el programa sanitario sea "limpia", lo que supondría no añadir cambios ni nuevas condiciones a la legislación.

Sin embargo, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, tildó la propuesta de "horrible" y de "terrorismo político".

El Senado ha votado hasta en catorce ocasiones para abrir el Gobierno y en ninguna de la veces han conseguido reunir los 60 apoyos necesarios en torno a la "resolución de continuidad limpia" presentada por los republicanos.

¿Qué consecuencias tiene el cierre federal en el país?

Durante estos casi cuarenta días de bloqueo en el Senado, los demócratas se han negado en rotundo a aceptar un presupuesto provisional que no incluya estos subsidios, mientras que los republicanos se han opuesto al acusarles sin base de querer dar cobertura sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

El cierre del Gobierno está empezando a dejar mella más allá de los miles de empleados federales que fueron enviados a casa sin cobrar cuando empezó esta situación.

La escasez de controladores aéreos ha provocado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10 % el tráfico aéreo en el país, recortes que podría aumentar hasta un 20 % si la situación no mejora para la próxima semana, anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Cientos de vuelos fueron cancelados y miles sufrieron retrasos este viernes, el primer día de la reducción. Precisamente el caos en los aeropuertos provocado por la falta de controladores fue uno de los principales motivos para abrir el Gobierno en 2018-2019 tras 35 días, un récord roto por la paralización actual.