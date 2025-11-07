Un 20 % de los latinos que votaron a Trump en Texas se arrepiente de su elección, según encuesta

Alrededor de un 20 % de los latinos de Texas que votaron por el presidente Donald Trump en los comicios presidenciales del año pasado se arrepienten de su elección, reveló una encuesta publicada por la organización UnidosUS.

Los resultados llegan la misma semana en que el Partido Demócrata obtuvo importantes victorias en varias elecciones locales y estatales, que sirvieron a modo de un referéndum temprano a la Administración republicana.

La encuesta, realizada entre el 8 y el 22 de octubre de este año y publicada este jueves, encontró que la mayoría de las personas latinas (66 %) en Texas desaprueban la gestión del Gobierno actual.

La mitad de los participantes, además, se sienten muy preocupados por la proliferación de la violencia política en el país y un 33 % está en contra de los despliegues militares en centros urbanos por parte del Gobierno federal, como los que se han visto en Washington, Los Ángeles o Chicago.

La postura de Trump

Además, de las victorias demócratas en la alcaldía de Nueva York, las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia y sobre la propuesta para redibujar el mapa electoral en California, la encuesta se llevó a cabo en medio del cierre del Gobierno federal, que este viernes cumple su 38 día.

Trump, en un desayuno con legisladores republicanos el miércoles, achacó las victorias de los demócratas a los efectos negativos del cierre del Gobierno, que ya es el más largo de la historia y amenaza con alterar gravemente el tráfico aéreo a pocas semanas del Día de Acción de Gracias.

"No creo que (los resultados) fueron buenos para los republicanos (...) tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho", dijo el mandatario.

Las prioridades de este bloque electoral, además, continúan siendo las mismas que atrajeron en su momento a los latinos hacia el Partido Republicano en los comicios del año pasado: el costo de vida, la inflación y la salud.